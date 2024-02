Moda: Camera Moda, +4% fatturato 2023 a 102 mld, in linea con previsioni

Capasa: 'nei prossimi 5 anni crescera' del 20%' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 feb - L'industria italiana della moda archivia il 2023 con un fatturato in crescita del 4% rispetto al 2022 a 102 miliardi di euro. E' il risultato preconsuntivo reso noto dalla Camera Nazionale della Moda nei Fashion Economic Trends. I risultati dei primi 11 mesi dello scorso anno (+4,1%) consentono di consolidare i dati per il 2023, in linea con quanto gia' previsto. Guardando oltre, secondo le previsioni, 'nei prossimi 5 anni la moda italiana crescera' attorno al 20%, significa che abbiamo 5 anni buoni'. A dirlo e' Carlo Capasa, presidente Camera nazionale della moda italiana, in occasione della presentazione della Milano Fashion Week dedicata alla donna. 'Probabilmente questo non sara' il migliore ma dobbiamo guardare al medio termine'.

Secondo il 'Fashion economic trends', "il buon risultato della moda, in un periodo difficile per i consumi e' stato favorito dalla brillante performance dei settori collegati, con in testa la profumeria", che ha segnato una crescita a doppia cifra negli 11 mesi. Il fatturato e' cresciuto anche nei settori 'core', ovvero, tessile, abbigliamento pelle, pelletteria e calzature, ma in misura moderata (+2,6%), in un contesto di forte contenimento delle vendite retail nei mesi di settembre e ottobre che pero' a novembre si sono stabilizzate.

Com-Dim

(RADIOCOR) 07-02-24 18:21:31 (0617) 5 NNNN