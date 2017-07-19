Moda: accordo Confindustria-Unioncamere per formazione e dialogo scuola-imprese

Intesa per il triennio 2026/2028 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - E' stato firmato oggi a Roma l'Accordo Quadro tra Unioncamere, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda, con l'obiettivo di consolidare la collaborazione nella formazione delle competenze e nella transizione scuola lavoro nel settore moda. La filiera della moda e degli accessori conta oltre 50.000 imprese e 500.000 addetti. L'obiettivo dell'accordo, si legge in una nota, e' rafforzare il collegamento tra sistema educativo e sistema produttivo della moda italiana, contribuendo a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. L'intesa - che avra' durata triennale, dal 2026 al 2028 - rinnova il Protocollo gia' siglato per il triennio '22/'25 e punta a promuovere iniziative congiunte capaci di valorizzare il contributo di ciascun soggetto: da una parte il sistema camerale nella lettura dei fabbisogni e nei servizi di orientamento al lavoro e dall'altra le associazioni di rappresentanza delle imprese nel collegamento con le filiere produttive.

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(RADIOCOR) 21-05-26 13:36:49 (0490) 5 NNNN