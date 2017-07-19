Moda: accordo Confindustria-Unioncamere per formazione e dialogo scuola-imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - 'Per il sistema camerale sostenere questo percorso significa rafforzare il legame tra formazione e mondo produttivo, offrendo ai giovani strumenti concreti per orientarsi e alle imprese competenze realmente utili alla loro crescita", ha detto Andrea Prete, presidente di Unioncamere. Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda, ha evidenziato che 'il rinnovo del protocollo con Unioncamere e' un passo concreto verso il futuro del Sistema Moda italiano e si inserisce pienamente nella visione del Piano Strategico Nazionale presentato da Confindustria Moda e da Confindustria Accessori Moda in Parlamento da pochi giorni. Tale percorso si inserisce nella piu' ampia attivita' che le nostre due associazioni, voce del Sistema Moda in Confindustria, stanno portando avanti insieme al Ministero dell'Istruzione e del Merito". Giovanna Ceolini, Presidente di Confindustria Accessori Moda, ha ricordato che "le filiere della moda e dell'accessorio stanno vivendo una trasformazione profonda: servono giovani preparati, curiosi e pronti a unire sapere manifatturiero e innovazione tecnologica. Con questo accordo lavoriamo per rafforzare i mestieri del futuro, valorizzando le professionalita' che rendono unica la nostra manifattura e garantendo continuita' a un patrimonio che e', prima di tutto, umano".

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(RADIOCOR) 21-05-26 13:39:15 (0492) 5 NNNN