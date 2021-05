Moda: 450 aziende a evento Ambasciata e Confindustria su ripresa in Usa post-Covid

Beltrame: "ridare ossigeno a moda italiana in mercato Usa" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - Sono state oltre 450 le aziende registrate all'evento, organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Washington, in collaborazione con Confindustria e Confindustria Moda e con il supporto dell'Agenzia Ice, di promozione integrata sulle prospettive del mercato Usa nel settore della moda e degli accessori, a seguito della crisi Covid. Nel corso dell'evento e' stato presentato uno studio sulle tendenze e i principali sviluppi negli Usa dei comparti abbigliamento, calzature, pelletteria, pellicceria, occhialeria e gioielleria, sia maschile che femminile, che l'Ambasciata ha commissionato alla societa' specializzata americana WGSN Mindset.. Insieme a Ice e ai presidenti di Assocalzaturifici (Siro Badon), Fabbricanti Articoli Ottici (Giovanni Vitaloni), Associazione Italiana Pellicceria (Roberto Tadini) e Sistema Moda Italia (Marino Vago) sono state discusse le prospettive della ripresa delle attivita' promozionali del Sistema Italia negli Usa per la seconda parte del 2021 e per il 2022. 'La moda e' un comparto strategico della manifattura nazionale, sia in termini di fatturato, il 9% circa del totale manifatturiero, che di occupati, circa il 13%. E' stato uno dei settori piu' colpiti dalla pandemia, e quindi e' piu' che mai necessario fare presto per rilanciarlo con proposte concrete, come investimenti per defiscalizzazione, digitalizzazione, formazione, fiere e internazionalizzazione', ha dichiarato la vice presidente di Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello. 'La sfida dei prossimi mesi sara' proprio quella di definire operazioni ambiziose, insieme all'Ambasciata d'Italia a Washington e all'Agenzia Ice e in linea con i cambiamenti in corso, che ridia ossigeno a questa grande industria italiana negli Usa con progetti promozionali, missioni imprenditoriali e campagne di comunicazione forti e incisive'.

Com-Ale

