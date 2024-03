Mobilita': Rocca, fondamentale per Lazio e per beneficiare eventi di Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - Per la Regione Lazio 'la mobilita' e' uno degli aspetti fondamentali' per riuscire anche a beneficiare dei grandi eventi e del turismo di Roma. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo all'assemblea di Unindustria Roma. 'Stiamo facendo di tutto per attirare i grandi eventi e su questo non possiamo non avere sintonia con il sindaco (di Roma, Roberto Gualtieri). Ma fino a quando non completeremo una rete infrastrutturale, i grandi eventi esauriranno il loro impatto all'interno della citta'', ha affermato Rocca, sottolineando che 'dobbiamo lavorare per collegare le province a Roma in una maniera decente. Allo stato abbiamo dei collegamenti che sono indecenti. Non si puo' parlare di turismo, del mare di Roma, se il mare non e' collegato'. In questo quadro, 'con i fondi Fsc abbiamo dato una bella accelerazione sulla viabilita'. Cui si aggiunge il piano strade della Regione di 1,2 miliardi di euro. Nel frattempo, e' fondamentale continuare ad attrarre investimenti', ha aggiunto Rocca.

