Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Mobilita': giudice New York respinge class action contro Palella e Micromobility

            Nell'ambito del contenzioso per la criptovaluta Helbiz (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - Micromobility.com, azienda di micromobilita' elettrica conosciuta per il marchio Helbiz e che ha Palella Holdings come primo azionista, comunica che il Tribunale Federale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York ha respinto la richiesta di certificazione della class action promossa contro Salvatore Palella (fondatore e amministratore delegato di Palella Holdings) e la stessa micromobility.com, societa' che fornisce servizi di sharing, nell'ambito del contenzioso relativo alla criptovaluta Helbiz Coin, lanciata nel 2018.

            I ricorrenti non hanno presentato appello entro i termini previsti dalla legge. La decisione, spiega il comunicato, e' pertanto divenuta definitiva. 'Si tratta di un momento estremamente importante per me, per la societa' e per tutti coloro che hanno continuato a credere nella correttezza del nostro operato. Fin dal primo giorno abbiamo riposto piena fiducia nella giustizia americana e abbiamo deciso di difenderci esclusivamente nelle aule di tribunale, senza ricorrere a campagne mediatiche. Per oltre sei anni - ha dichiarato Palella - il mio nome e quello della societa' sono stati associati ad una class action priva di fondamento, che purtroppo e' stata oggetto di un grande attenzione mediatica in tutto il mondo e che ha assorbito enormi risorse per la difesa non solo mia, ma anche della societa' e degli altri soggetti ingiustamente coinvolti. Oggi quella proposta di class action non esiste piu'.'.

            Com-Sim

            (RADIOCOR) 23-07-26 18:32:52 (0710) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Class Editori 0,1365 +0,00 15.44.19 0,133 0,1365 0,133


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.