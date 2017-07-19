Mobilita': giudice New York respinge class action contro Palella e Micromobility

Nell'ambito del contenzioso per la criptovaluta Helbiz (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - Micromobility.com, azienda di micromobilita' elettrica conosciuta per il marchio Helbiz e che ha Palella Holdings come primo azionista, comunica che il Tribunale Federale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York ha respinto la richiesta di certificazione della class action promossa contro Salvatore Palella (fondatore e amministratore delegato di Palella Holdings) e la stessa micromobility.com, societa' che fornisce servizi di sharing, nell'ambito del contenzioso relativo alla criptovaluta Helbiz Coin, lanciata nel 2018.

I ricorrenti non hanno presentato appello entro i termini previsti dalla legge. La decisione, spiega il comunicato, e' pertanto divenuta definitiva. 'Si tratta di un momento estremamente importante per me, per la societa' e per tutti coloro che hanno continuato a credere nella correttezza del nostro operato. Fin dal primo giorno abbiamo riposto piena fiducia nella giustizia americana e abbiamo deciso di difenderci esclusivamente nelle aule di tribunale, senza ricorrere a campagne mediatiche. Per oltre sei anni - ha dichiarato Palella - il mio nome e quello della societa' sono stati associati ad una class action priva di fondamento, che purtroppo e' stata oggetto di un grande attenzione mediatica in tutto il mondo e che ha assorbito enormi risorse per la difesa non solo mia, ma anche della societa' e degli altri soggetti ingiustamente coinvolti. Oggi quella proposta di class action non esiste piu'.'.

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(RADIOCOR) 23-07-26 18:32:52 (0710) 5 NNNN