Mobilita' elettrica: Hive Power, settore di punta per 38% imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - Per quanto riguarda il soggetto che dovrebbe guidare l'integrazione sostenibile dei veicoli elettrici nei sistemi di rete elettrica, la maggior parte degli intervistati ritiene che un ruolo fondamentale lo abbiano gli aggregatori di servizi energetici (46%), ovvero gli operatori del mercato elettrico che aggregano in un'unica unita' virtuale diverse unita' di produzione e consumo distribuite; il 26% invece crede che a guidare il processo debbano essere le utility.

Tra le sfide piu' significative, invece, c'e' senza dubbio la prontezza del mercato (36%).

Altro tema che caratterizzera' il 2024 e' dato dalle Comunita' Energetiche Rinnovabili: la meta' degli intervistati ritiene che il vantaggio piu' significativo delle Cer, insieme alla promozione dell'autoconsumo (50%), sara' la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili (33%). Una maggiore e consapevole adozione dell'autoconsumo sara' infatti fondamentale per il raggiungimento dell'Accordo di Parigi, che nel tentativo di rafforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici ha riaffermato l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius. Gli ostacoli normativi sono invece la principale sfida fronte della Demand-Side-Flexibility, un metodo di gestione dell'energia in un sistema energetico decentralizzato che consente interazioni senza soluzione di continuita' tra fornitori/aggregatori di energia e clienti (prosume). Il 71% degli intervistati la considera la chiave per raggiungere gli obiettivi della sostenibilita' energetica, ma l'80% degli intervistati ritiene ci sia mancanza di comprensione dei benefici tra cui il risparmio in bolletta o entrate per gli utenti finali.

