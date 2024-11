Mobilita': Eicma, treni scontati e 10mila posti auto gratuiti per i partecipanti

All'evento presenti 770 espositori e oltre 2100 marchi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 nov - In vista dell'81esima edizione di Eicma (Esposizione internazionale delle due ruote), che si terra' dal 7 al 10 novembre 2024 a Fiera Milano Rho, gli organizzatori hanno annunciato un piano volto a migliorare l'accessibilita' e la sostenibilita' dell'evento. Eicma contera' la presenza di 770 espositori per piu' di 2100 marchi, attraverso una superficie occupata di circa 300mila metri quadri.

Con il supporto del Comune di Milano, Atm e Trenord, Eicma offrira' 10.000 posti auto gratuiti aggiuntivi, oltre a una tariffa speciale per i treni e biglietti d'ingresso pomeridiani. Il presidente di Eicma, Pietro Meda, ha descritto in una nota queste misure come "un piano senza precedenti" frutto della collaborazione tra pubblico e privato. Le iniziative includono il raddoppio dei parcheggi auto, un biglietto scontato per i treni dalla Lombardia e un biglietto pomeridiano per alleggerire il traffico agli ingressi.

In particolare sabato 9 e domenica 10 novembre saranno messi a disposizione 10.000 posti auto gratuiti in dieci parcheggi Atm, situati vicino alle principali linee della metropolitana milanese. Il parcheggio potra' essere prenotato online al momento dell'acquisto del biglietto per l'evento. Ogni biglietto consente la prenotazione di un solo posto auto, soggetto a disponibilita' limitata.

