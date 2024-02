Mobilita': Confcommercio Lombardia, bene proroga Rca in aree private

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - Proroga dell'obbligo di assicurazione Rca per i veicoli in aree private, secondo Confcommercio Mobilita' con focus sulla Lombardia: "con l'emendamento presentato in Parlamento un importante primo passo". E si propone di avviare subito il confronto grazie appunto all'emendamento di maggioranza presentato dai relatori al Dl Milleproroghe, con cui si prevede che l'obbligo di stipula di polizze assicurative per la responsabilita' civile sui veicoli situati in aree private possa essere posticipato almeno sino al prossimo 30 giugno.

Il Governo e' andato cosi' incontro, si afferma, alla richiesta sollevata da Confcommercio Mobilita' con Federmotorizzazione (concessionari e rivenditori autoveicoli), Assocamp (commercianti veicoli ricreazionali, camper e caravan) e Federacma (commercianti macchine agricole, da giardino, movimento terra, costruzioni, sollevamento) dopo il decreto legislativo (22 novembre 2023) di recepimento della Direttiva europea. 'Ringraziamo i relatori - dichiara Simonpaolo Buongiardino, presidente di Confcommercio Mobilita' - che, per conto del Governo, hanno compreso l'importanza della nostra richiesta perche' vengono coinvolti almeno 3 milioni di veicoli all'anno e non vi sono ancora compagnie che abbiano ideato un sistema ad hoc di copertura assicurativa. Se il decreto verra' convertito in legge, avremo ottenuto un risultato rilevante alla luce della circolare del Ministero dell'Interno, pubblicata l'8 febbraio, che fornisce le prime indicazioni operative agli organi di controllo e approvazione di eventuali sanzioni'.

Ann

(RADIOCOR) 17-02-24 17:41:06 (0447) 5 NNNN