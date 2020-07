Mobilita': Arete', mezzi individuali ancora al top per paura contagio Covid

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - Cresce la voglia di mobilita' "individuale" post Covid-19. Secondo la ricerca mensile di Arete' sugli scenari di mobilita' ai tempi della pandemia, 7 italiani su 10, complice ancora il timore di contagi, indicano l'auto come il mezzo di trasporto preferito per i propri spostamenti. Il 12% si affida alle 2 ruote (equamente ripartito tra bici e scooter), il 2% a monopattini e car sharing. Secobdo la survey mensile 'Come cambiano le abitudini ai tempi del Covid', condotta a cavallo tra i mesi di giugno e luglio da Arete', l'indice di fiducia degli italiani per l'auto resta ai massimi livelli dall'inizio della pandemia: il 69% la indica quale mezzo di trasporto preferito per i propri spostamenti abituali. Di questi il 20% la sceglie per evitare qualsiasi rischio di contagio. La restante quota di mobilita' del 31% se la contendono, ad esclusione del 9% di persone che si muovono prevalentemente a piedi, i mezzi pubblici (indicati dal 7% del campione), bicicletta e scooter (entrambi al 6%), monopattini condivisi e car sharing (entrambi all'1%). In questo contesto, aumenta la propensione per l'acquisto di auto elettriche e ibride: 6 automobilisti su 10 si dicono favorevoli all'acquisto di queste auto. Il 55% di questi potenziali clienti e' mosso da ragioni economiche di convenienza collegate ai minori consumi e alla ridotta manutenzione, il 43% ritiene in questo modo di inquinare di meno. In deciso calo l'appeal del diesel, solo il 9% degli intervistati dice di voler procedere all'acquisto di una vettura a gasolio.

