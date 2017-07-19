Mobilita': +17% pagamenti cashless giugno-agosto 2026, +22% Tap To Pay (SumUp)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set - La mobilita' diventa sempre piu' cashless: la spesa digitale che tra giugno e agosto 2026 cresce in media del +17% rispetto allo stesso periodo del 2025. A guidare questa evoluzione sono anche i pagamenti da smartphone, in modalita' Tap To Pay, che sono cresciuti del 22% rispetto a un anno fa e che consentono a tassisti ed esercenti di accettare pagamenti contactless direttamente dal proprio dispositivo. E' quanto emerge dall'Osservatorio Turismo e Mobilita' Cashless di SumUp, che ha analizzato da un lato i prezzi medi di taxi e trasporto pubblico nelle principali citta' italiane, e dall'altro l'andamento dei pagamenti cashless nel settore della mobilita' turistica. La crescita della spesa cashless nella mobilita' mostra dinamiche particolarmente vivaci anche a livello territoriale. Tra le regioni e' il Molise a guidare la classifica con un incremento del +91,4% del transato digitale; a seguire Sicilia (+40,1%), Campania (+35%), Sardegna (+34,9%) e Trentino-Alto Adige (+31,5%). Guardando invece alle province, Rieti registra la crescita piu' marcata, con un +102%, davanti a Massa-Carrara (+84,9%), Lecco (+83,3%), Catania (+76,6%) e Caltanissetta (+68,7%).

Completano la Top 10 Brindisi (+58,2%), Vibo Valentia (+53,1%), Cuneo (+48%), Bolzano (+47,6%) e Treviso (+47,3%).

In Italia Tap to Pay e' sempre piu' diffuso: nel 2026 si registra un aumento del +22% a livello nazionale. Tra le regioni, Umbria (+55,6%), Marche (+54,9%), Sicilia (+40,2%), Campania (+39,3%) e Sardegna (28,1%) sono quelle con la crescita piu' consistente. Tra le province, invece, a registrare la crescita maggiore sono Frosinone (77,1%), Savona (75,7%), Perugia (59,3%), Venezia (58,6%), Como (55,2%).

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(RADIOCOR) 20-09-26 12:17:56 (0190) 5 NNNN