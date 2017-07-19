Mo: Netanyahu conferma attacco contro portavoce Hamas, 'non sappiamo esito'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato il raid contro Abu Obeida, portavoce dell'ala armata di Hamas, le Brigate Ezzedine al-Qassam. 'Abbiamo colpito il portavoce di Hamas, il portavoce di questa organizzazione criminale e assassina, Abu Obeida', ha detto Netanyahu, secondo quanto riporta Reuters. "Non sappiamo ancora l'esito finale, ma spero che non sia piu' tra noi", ha aggiunto Netanyahu. Nel frattempo, una fonte palestinese ha riferito ad Al Arabiya che Abu Obeida e' stato ucciso in un attacco israeliano.

