Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Mo: Netanyahu conferma attacco contro portavoce Hamas, 'non sappiamo esito'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato il raid contro Abu Obeida, portavoce dell'ala armata di Hamas, le Brigate Ezzedine al-Qassam. 'Abbiamo colpito il portavoce di Hamas, il portavoce di questa organizzazione criminale e assassina, Abu Obeida', ha detto Netanyahu, secondo quanto riporta Reuters. "Non sappiamo ancora l'esito finale, ma spero che non sia piu' tra noi", ha aggiunto Netanyahu. Nel frattempo, una fonte palestinese ha riferito ad Al Arabiya che Abu Obeida e' stato ucciso in un attacco israeliano.

            red-dim

            (RADIOCOR) 31-08-25 14:51:59 (0279) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.