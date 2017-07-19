Mo: Katz (ministro Difesa) conferma, ucciso portavoce Hamas, tocchera' ad altri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Arriva la conferma ufficiale da parte di Israele dell'uccisione di Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che Obeida "e' stato eliminato a Gaza". "Congratulazioni all'Idf e allo Shin Bet per la perfetta esecuzione", ha scritto Katz su X.

"Presto, con l'intensificarsi della campagna contro Gaza, incontrera' molti altri suoi complici: assassini e stupratori di Hamas".

red-dim

