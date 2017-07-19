Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Mo: Katz (ministro Difesa) conferma, ucciso portavoce Hamas, tocchera' ad altri

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Arriva la conferma ufficiale da parte di Israele dell'uccisione di Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che Obeida "e' stato eliminato a Gaza". "Congratulazioni all'Idf e allo Shin Bet per la perfetta esecuzione", ha scritto Katz su X.

            "Presto, con l'intensificarsi della campagna contro Gaza, incontrera' molti altri suoi complici: assassini e stupratori di Hamas".

            red-dim

            (RADIOCOR) 31-08-25 15:17:33 (0294) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.