M.O: Idf, Esercito Israele pronto a andare oltre Linea Gialla se necessario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - L'Esercito israeliano, se necessario, deve essere pronto a ottenere il controllo di territori a Gaza oltre la Linea Gialla. Lo ha detto Eyal Zamir, capo di stato maggiore delle Idf, le forze di difesa di Israele, facendo riferimento all'area destinata a rimanere sotto il controllo di Tel Aviv durante la prima fase dell'accordo per il cessate il fuoco, raggiunto tra Israele e Hamas ed entrato in vigore il 10 ottobre. La Linea Gialla taglia la Striscia praticamente a meta', con l'esercito israeliano che occupa il 53% del territorio.

"Nella Striscia di Gaza controlliamo oltre il 50% del territorio, senza pero' controllare la popolazione. La Linea Gialla fa da linea di accerchiamento e controllo. Continuiamo ad agire per impedire il rafforzamento di Hamas mantenendo il controllo del territorio strategico e delle vie d'accesso a Gaza', ha detto Zamir durante una visita nella zona di Rafah, nel sud di Gaza, sottolineando che "se necessario, dobbiamo essere pronti a passare rapidamente a un'ampia offensiva per assumere il controllo del territorio nella Striscia di Gaza dall'altra parte della Linea Gialla". Zamir ha sottolineato che le truppe continuano a operare sul lato israeliano della Linea "per liberare l'area dalle infrastrutture di Hamas" e "continueremo a insistere affinche' dall'altra parte non esista il dominio di Hamas". Anche se ci vorra' tempo, ha detto, "andremo avanti nella missione di smantellare Hamas e smilitarizzare la Striscia, raggiungendo questo obiettivo attraverso un accordo o con mezzi militari".

