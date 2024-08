M.O: Francia si unisce a appelli a lasciare Libano, Hezbollah lancia razzi verso Israele

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ago - Dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, anche la Francia si e' unita agli appelli a lasciare il Libano, chiedendo ai propri cittadini di abbandonare subito il Paese, nel timore di un'escalation militare tra l'Iran e i suoi alleati da un lato e Israele dall'altro, dopo l'uccisione del capo di Hamas e del comandante di Hezbollah. Nelle ultime ore, due persone, tra cui una donna, sono state uccise da una persona armata di coltello vicino a Tel Aviv (secondo la polizia il colpevole era un residente in Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele), mentre gli Hezbollah libanesi hanno lanciato decine di razzi contro il nord di Israele, la maggior parte dei quali sono stati intercettati dal sistema antiaereo israeliano. L'Iran, il movimento islamista palestinese Hamas ed Hezbollah hanno accusato Israele della morte del leader di Hamas Ismail Haniyeh, ucciso mercoledi' nella sua residenza a Teheran. Martedi' sera, Israele ha rivendicato la responsabilita' di un attacco che ha ucciso il capo militare del movimento libanese, Fouad Chokr, vicino a Beirut. Israele non ha commentato l'attacco a Ismail Haniyeh, ma ha "giurato di distruggere Hamas" dopo l'attacco senza precedenti sul suo territorio il 7 ottobre scorso, che ha provocato una guerra devastante a Gaza. Dopo la morte di Haniyeh e Chokr, la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha minacciato Israele di "punizioni severe", il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha parlato di "battaglia aperta su tutti i fronti" e Hamas e i ribelli yemeniti Houthi hanno minacciato ritorsioni. Dall'altra parte, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo Paese e' a un "livello molto alto" di preparazione per qualsiasi scenario, "sia difensivo sia offensivo". Venerdi' scorso, gli Stati Uniti hanno annunciato il dispiegamento di un maggior numero di navi da guerra e di aerei da combattimento in Medio Oriente per proteggere le proprie truppe e l'alleato Israele.

