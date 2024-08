M.O: Francia si unisce a appelli a lasciare Libano, Hezbollah lancia razzi verso Israele -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ago - Nel timore di un'escalation, nelle ultime 24 ore Svezia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Giordania hanno invitato i loro cittadini a lasciare il Libano. In particolare, Parigi ha chiesto a quelli che vivono in Libano di partire "il prima possibile" e a quelli che vivono in Iran di "lasciare temporaneamente il Paese". Dopo aver chiesto ai propri cittadini di lasciare il Libano alla fine di giugno, il Canada ha incoraggiato a "evitare qualsiasi viaggio in Israele". Intanto, varie compagnie aeree hanno sospeso i voli verso Beirut, tra cui la tedesca Lufthansa fino al 12 agosto. Air France e Transavia hanno esteso questa misura fino a martedi' compreso, mentre Kuwait Airways sospendera' le sue tratte da lunedi'. Qatar Airways cancellera' i suoi voli notturni per Beirut fino a lunedi'. Anche Lufthansa ha sospeso i voli per Tel Aviv fino all'8 agosto. L'anno scorso, la guerra a Gaza ha portato all'apertura di fronti contro Israele da parte di Hezbollah e degli Houthi, che insieme ad Hamas e a gruppi armati iracheni formano quello che l'Iran chiama "asse di resistenza" contro Israele. Il momento e' del resto molto teso: sabato Hezbollah ha affermato di aver bersagliato per la prima volta con decine di razzi la citta' di Beit Hillel, nel nord di Israele, e l'esercito israeliano ha risposto con attacchi nel sud del Libano, uno scambio quasi quotidiano sul confine israelo-libanese dall'8 ottobre. Lo stesso giorno, il capo del comando del fronte interno israeliano, Rafi Gilo, ha dichiarato che l'esercito e' "determinato a continuare a combattere finche' non sara' cambiata radicalmente la situazione della sicurezza nel nord". E ha spiegato che "siamo pronti a qualsiasi scenario e a qualsiasi risposta".

