Mit: riunione su dossier dighe, ipotesi commissario per Trinita' (Sicilia)

Su diga Vetto (E.R.) chiesti 'passi avanti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - 'Matteo Salvini ha convocato una riunione sul dossier dighe. L'obiettivo e' fare il punto della situazione, in particolare su due casi come la diga siciliana Trinita' (c'e' l'ipotesi di commissariamento, in accordo con il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani) e sulla diga di Vetto in Emilia-Romagna su cui Salvini chiede passi in avanti anche alla luce dei finanziamenti gia' erogati'. Lo fa sapere il dicastero.

