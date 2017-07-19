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            Notizie Radiocor

            Mit: holding autostradale veneta, intesa tra Salvini, Fugatti e Stefani

            Nuovo prossimo incontro al ministero (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - 'Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, oggi a Verona, ha incontrato a margine del Vinitaly il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. E' stata l'occasione per un confronto sui dossier di interesse comune, a partire dalla holding autostradale veneta e la Valdastico.

            Per entrambi i temi, Salvini ha confermato la determinazione per accontentare le richieste dei territori e ha invitato Fugatti e Stefani al Ministero per un nuovo incontro, a conferma della piena sintonia'.

            Cosi' una nota del Mit.

            com-fro.

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