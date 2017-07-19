Mit: da settembre enti locali dovranno comunicare autovelox in un sito ad hoc

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ago - Entro settembre sara' operativa, sul sito istituzionale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una applicazione a servizio degli enti locali, che avranno due mesi di tempo per inserire tutti i dati degli autovelox. Lo comunica il ministero, specificando che dovranno indicare per ciascun dispositivo la conformita', la marca e il modello. Secondo la nota, 'si tratta di una straordinaria operazione verita', anche alla luce della totale mancanza di mappature precise degli autovelox', spiegando che l'obiettivo del vicepremier e ministro Matteo Salvini 'e' garantire esclusivamente l'efficacia dei dispositivi che aumentano la sicurezza stradale. Non saranno tollerati i dispositivi fuori norma o utili piu' a fare cassa che a prevenire comportamenti scorretti alla guida'.

