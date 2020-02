Mise: oggi incontro con aziende committenti call-center, al centro nodi settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 feb - Si e' svolto oggi al Mise l'incontro con le aziende committenti dei call center, che ha visto coinvolti i principali committenti quali Consip, Enel, Poste Italiane, Trenitalia, Italo, Intesa San Paolo, Unicredit, Sky, Mediaset, Asstel, Fastweb, Wind Tre, Tim e Vodafone. "Nel corso dell'incontro, si legge in una nota, sono state illustrate le problematiche che colpiscono il settore: dalla concorrenza sleale alle esternalizzazioni delle attivita', dall'utilizzo del criterio del massimo ribasso nelle gare d'appalto al costo del lavoro. Inoltre, sono emerse le difficolta' legate alla salvaguardia dell'occupazione. 'Abbiamo convocato questo tavolo con i vari attori delle aziende datoriali per capire in che modo si sta evolvendo il mercato, quali sono le problematiche e le prospettive del futuro dei call-center', ha dichiarato la Sottosegretaria Alessandra Todde, che ha partecipato all'incontro. "Questo e' stato un primo momento di confronto a cui seguiranno tavoli ristretti con le aziende che offrono servizio di call-center e i sindacati - conclude la Todde - e come Mise ci impegniamo a mantenere aperte le interlocuzioni, portando avanti confronti costanti con tutte le parti in causa'.

