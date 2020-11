Mise: imprese, Patuanelli autorizza altri 16 Accordi con Regioni da 81 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato i decreti che autorizzano ulteriori 16 Accordi per l'innovazione e di programma e sviluppo tra il Mise e le Regioni, per favorire la competitivita' del territorio e l'occupazione attraverso gli investimenti delle imprese in progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico. In particolare, e' stato dato il via libera sia a 3 Accordi di programma e sviluppo con le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna e Lombardia, Veneto, sia a 13 Accordi per l'Innovazione con le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Per la realizzazione di prodotti e processi produttivi innovativi sono previsti investimenti complessivi pari a circa 204 mln, a sostegno dei quali il Mise ha messo a disposizione circa 81 mln di agevolazioni.

