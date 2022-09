Mise: dal 3 al 7 ottobre al via settima edizione settimana anticontraffazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 set - Promuovere, soprattutto tra i giovani, una maggiore consapevolezza dei gravi danni che comporta l'acquisto online di prodotti falsi, sia sulla salute del consumatore che sull'economia del Paese.

E' il messaggio al centro della nuova campagna di comunicazione "Comprare prodotti falsi non e' mai un buon affare' promossa dal Ministero dello Sviluppo economico che, informa una nota, prendera' il via domenica 2 ottobre in occasione della settima edizione della Settimana Anticontraffazione in programma dal 3 al 7 ottobre. Partendo dalla contraffazione di prodotti cosmetici e articoli di abbigliamento sportivo e senza dimenticare la difesa dell'Italian sounding dei prodotti agroalimentari, la nuova campagna punta a sensibilizzare cittadini e imprese su un fenomeno globale che richiede sia un innalzamento di livello di conoscenza sia un costante impegno di tutti i soggetti coinvolti nella lotta alla contraffazione per individuare nuovi strumenti e misure di prevenzione.

