Mise: da meta' luglio al via incentivi per cinque aree di crisi

Giorgetti: rilanciamo competitivita' importanti aree Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 lug - Dal prossimo 14 luglio riaprono gli sportelli online di cinque aree di crisi industriale per le quali il ministero dello Sviluppo mette a disposizione, complessivamente, circa 27 milioni. "Si tratta di interventi - spiega il ministro Giancarlo Giorgetti in una nota - che puntano a rilanciare la competitivita' di importanti aree industriali del Paese, in difficolta' per la crisi di alcuni settori produttivi che hanno contribuito ad accrescere lo stato di sofferenza del tessuto economico e sociale del territorio'. 'Per accelerare gli investimenti - prosegue - sono state rese piu' veloci le procedure amministrative della legge 181/89 in modo da consentire una erogazione piu' veloce dei contributi a sostegno di programmi di sviluppo che puntano sull'innovazione, la sostenibilita' ambientale e la tutela dei lavoratori'. Nel dettaglio per l'area di crisi industriale non complessa del Friuli ci saranno agevolazioni per 1.977.677,85 euro. Per l'area di crisi Toscana (provincia Massa-Carrara), agevolazioni pari a 6.336.194,40 euro; per l'area di crisi industriale del gruppo Antonio Merloni (comuni della regione Marche), agevolazioni per 7.160.253,59 euro; per l'area di crisi industriale complessa di Venezia altri 6.231.245,25 euro e per l'area di crisi industriale complessa del Polo produttivo dell'area costiera livornese, agevolazioni pari a 5.006.554,10 euro.

