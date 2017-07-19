Ministero Turismo: a Taranto alloggi sold out per i Giochi del Mediterraneo

In Puglia strutture al 56,7% di saturazione (+6,9% su 2025) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ago - Le strutture ricettive di Taranto registrano il tutto esaurito per il periodo tra il 21 agosto e il 3 settembre, giorni in cui la citta' ospitera' la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Sono i dati elaborati dall'Ufficio di statistica del ministero del Turismo, che ricorda che sono state predisposte persino due navi-hotel ormeggiate al porto per accogliere atleti e delegazioni.

Le strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online sono invece a un tasso di saturazione del 56,7%, una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025.

L'appuntamento sportivo ha gia' fatto vendere 100mila biglietti e riunira' 4mila atleti da 26 nazioni, impegnati in 33 discipline, coinvolgendo 3mila volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati. I Giochi coinvolgeranno anche le province di Bari, Brindisi e Lecce, con competizioni diffuse in tredici diversi comuni. Il piano infrastrutturale dedicato all'evento coinvolge 45 impianti in 21 comuni, per un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, e punta a lasciare ai territori pugliesi strutture sportive, servizi di mobilita' e interventi urbani capaci di rafforzarne nel tempo l'attrattivita' turistica.

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(RADIOCOR) 20-08-26 11:30:41 (0244) 5 NNNN