Ministero Turismo: a Taranto alloggi sold out per i Giochi del Mediterraneo -2

Il turismo sportivo in Italia ha un giro d'affari da 12 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ago - Il turismo sportivo in Italia ha un giro d'affari stimato in oltre 12 miliardi di euro, in costante crescita, e capace di generare piu' di 42 milioni di presenze.

Nel primo semestre di quest'anno la Puglia ha registrato un incremento del 7,6% degli arrivi e del 7,7% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025. Una crescita proseguita nel mese di luglio, con un aumento del 5,9% degli arrivi e del 6% delle presenze. Inoltre, nel primo trimestre, la spesa turistica internazionale in regione ha raggiunto quota 206 milioni di euro, in forte crescita di 89 milioni sul 2024 e di 59 milioni sul 2025.

Dal punto di vista della mobilita', nei primi sei mesi del 2026 gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in piu' rispetto allo stesso periodo del 2025. Il porto di Taranto e' passato dai 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025, un aumento del 40mila per cento.

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(RADIOCOR) 20-08-26 11:31:42 (0247) 5 NNNN