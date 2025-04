Minibond: Polimi, 2024 raccolta 1,5mld (+32%) grazie alle grandi imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 apr - Ripartito nel 2024 il mercato dei minibond, dopo la frenata del 2023, anche il 2025 dovrebbe segnare un consolidamento dei volumi, al netto di altre forti turbolenze sui mercati. L'anno concluso ha visto 1,515mld di euro di valore nominale censito dall'Osservatorio dall'Osservatorio Minibond della School of Management del Politecnico di Milano, con un incremento del 32%, dovuto quasi esclusivamente alle grandi aziende. Il capitale che compete alle sole pmi e' stato, invece, e' pari a 686mln di euro, in calo sull'anno precedente. Le emissioni di titoli di debito inferiori a 50mln di euro sono state 208 contro le 188 del 2023, su un totale di 1.977 dal 2013, con un importo inferiore ai 2mln di euro per il 26% dei casi.

In particolare, le emittenti quotate sul listino azionario sono state 15, di cui 11 del mercato italiano. Il comparto manifatturiero resta prevalente in un caso su quattro (24,7%) ma in calo rispetto al 2023, seguito dalle holding finanziarie (13,1%) e dal commercio (12,5%). La Lombardia rimane la prima regione (71 emittenti, pari al 39,9%) seguita dal Lazio (23, pari al 12,9%) e dal Veneto (20, pari al 11,2%). Seguono Emilia-Romagna e Campania (15), scalzata dal secondo posto del 2023. Il valore medio tendenziale dei collocamenti nel secondo semestre 2024 e' stato di 6,91mln di euro, superiore rispetto a quello dell'anno precedente, sottolineando come imprese emittenti piu' grandi abbiano collocato importi maggiori rispetto al 2023.

ami

(RADIOCOR) 08-04-25 14:22:15 (0409) 5 NNNN