Minibond: Banca Finint leader mercato italiano, fondamentali in contesto geopolitico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 apr - E' Banca Finint a confermarsi leader nel mercato italiano dei minibond, al primo posto della classifica dell'undicesimo report dell'Osservatorio del Politecnico di Milano presentato oggi, monitor di riferimento delle emissioni di titoli di debito per importi inferiori a 50mln di euro condotte dalle imprese italiane nel 2024. Banca Finint si posiziona ai vertici della classifica sia per numero di operazioni concluse che per valore con 53 emissioni per 294,5mln di euro. A pesare le operazioni di basket bond: Viveracqua Hydrobond 5 che fa riferimento al Consorzio Viveracqua, nell'ambito della quale otto utilities venete hanno raccolto 200mln; Basket Bond Lazio, programma di emissioni per le pmi per complessivi 60mln; il Basket Bond Redfish da 70mln di euro in collaborare con RedFish. Dal 2012 ad oggi la Banca ha strutturato oltre 350 operazioni per un valore complessivo di circa 2,5mld di euro.

Un risultato di cui si dice soddisfatto Alberto Nobili, executive director Banca Finint, che sottolinea come 'queste soluzioni, sono e saranno sempre piu' fondamentali per affrontare le sfide che la situazione geopolitica e le novita' dei mercati internazionali pongono'.

