Minerali critici: Kast (Cile), necessari investimenti, aperti a legami con Italia

Tema affrontato con presidente Meloni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - "Siamo in una fase di crescita, vogliamo aumentare la nostra produzione, perche' siamo una potenza mondiale, ma vogliamo migliorarla e aumentarla perche' le condizioni lo consentono". Lo ha detto il Presidente eletto della Repubblica del Cile, Jose' Antonio Kast, nel punto stampa fuori Palazzo Chigi dopo l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda se ci siano possibilita' che si possano fare accordi con l'Italia sulle materie prime critiche visto che e' un tema di cui si e' parlato nell'incontro con Meloni.

"Anche per quanto riguarda il litio - ha detto Kast - abbiamo una preoccupazione e anche per quanto riguarda le terre rare o i minerali rari vogliamo fare progressi. Ma questo deve avvenire con la nostra popolazione, non contro la nostra popolazione. Dobbiamo chiarire che questo puo' essere un vantaggio per diverse zone del nostro Paese e dimostrare che quando chiudiamo questa possibilita', gli investimenti se ne vanno. In Cile e' stata negata la possibilita' di investire in alcune zone e questi investimenti sono andati in Brasile.

Pertanto, dobbiamo identificare quali timori possono causare alle persone e chiarire che cio' di cui abbiamo piu' bisogno oggi in Cile sono gli investimenti. Pertanto, se dall'Italia ci aiutano a identificare quali possono essere le preoccupazioni della comunita', saremo lieti di creare legami in tal senso".

