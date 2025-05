Mind: Arexpo-TEHA, da area Expo apporto 1,7% a crescita Pil italiano in 2025-2032

Gia' presenti nel distretto AstraZeneca, Bracco e Illumina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - Milano Innovation District e' uno dei progetti di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile piu' ambiziosi e rilevanti a livello internazionale, un distretto dell'innovazione con un impatto strategico per tutta Italia. Una 'Silicon Valley' europea che si sta sviluppando sull'area che ha ospitato Expo Milano 2015, e che dal 2025 al 2032 contribuira' all'1,7% della crescita del PIL italiano 2025-2032 e al 3% della crescita del Pil della Lombardia 2025-2032. E' il quadro emerso dallo studio Arexpo - The European house-Ambrosetti illustrato a Montecitorio nel corso del convegno 'Gli impatti multidimensionali di Mind: il valore generato a 10 anni da Expo Milano 2015'.

Nel dettaglio l'incremento generato da Mind sul Pil annuale italiano nel periodo sara' di 755 milioni di euro mentre quello lombardo e' di 575 milioni. Il progetto, si legge in una nota, e' stato voluto da Arexpo, societa' partecipata da ministero dell'Economia, Regione Lombardia, Comune di Milano, sviluppato insieme a Lendlease, societa' australiana player globale della rigenerazione urbana. Dal prossimo primo luglio Arexpo cambiera' il proprio nome in Principia. Il progetto prevede investimenti complessivi di 4,8 miliardi, di cui oltre 3 miliardi provenienti da capitali privati. Al 2024, sono stati gia' investiti 1,7 miliardi, pari al 34,6% del totale previsto, e nel distretto sono gia' presenti 50 start-up e quasi 40 aziende di rilievo internazionale, tra cui AstraZeneca, Bracco e Illumina.

Fino al 2024, Mind ha generato un impatto economico medio annuale di 481 milioni di euro e nel periodo 2025-2032, l'impatto medio annuale e' atteso in crescita a 3.138 milioni/anno, un valore che, come termine di paragone, posizionerebbe Mind come 15 azienda quotata per ricavi in Italia. In termini cumulati, l'impatto economico totale sviluppato al 2024 e' stato di 6,7 miliardi. A questi si aggiungeranno ulteriori 25,1 miliardi tra il 2025 e il 2032, per un totale di 31,8 miliardi nel periodo 2011-2032.

Emerge quindi come per ogni milione di euro investito nella realizzazione dell'iniziativa, se ne generano ulteriori 5,4 per effetto della costruzione e dell'operativita', un dato che evidenzia la capacita' moltiplicativa complessiva del modello.

Oggi il distretto e' frequentato da diecimila persone di cui 700 ricercatori; entro il 2032 accogliera' quotidianamente piu' di 60.000 persone, tra cui 20.000 studenti universitari e oltre 2.000 ricercatori, consolidando cosi' il suo ruolo di polo globale per le tematiche relative a Life Sciences e Smart Cities.

