Mimit: Urso, per Taranto gia' 15 progetti per oltre 5mila occupati -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - In particolare, al tavolo sarebbe emersa - in attesa della pubblicazione del decreto del Mase volto all'individuazione delle aree italiane ritenute adatte alla realizzazione dei cantieri per l'eolico offshore - la piena disponibilita' da parte dell'Autorita' Portuale e dell'Arsenale Militare a verificare ogni sito utile a generare nuovo valore. Tra i progetti illustrati nel corso dell'incontro, il Gruppo Webuild avrebbe manifestato l'intenzione di realizzare una grande fabbrica di carpenteria metallica nell'area ex Ilva e, nel medio termine, un ulteriore stabilimento in un'altra area, con rilevanti ricadute occupazionali. Toto Holding-Renexia prevede la cantierizzazione di impianti eolici offshore, galleggianti e fissi. Il progetto si sviluppa in due fasi: la prima per la realizzazione di 2 gigawatt di produzione, la seconda - nel medio periodo - per l'eventuale raddoppio della stessa. Il completamento della costruzione della prima turbina e' previsto per il 2027. Cantieri di Puglia sarebbe pronta ad assumere lavoratori diretti e indiretti per avviare un investimento volto alla realizzazione di cantieri navali per yacht di lusso nell'area ex Yard Belleli di Taranto. Inoltre, da Confapi arrivano proposte da parte di alcune aziende associate. In particolare, da Green Tech Aerospace, per la costruzione di uno stabilimento a Grottaglie dedicato alla progettazione, produzione e gestione di dirigibili a uso commerciale, comprensivo di una scuola di volo per la formazione dei piloti. Un altro progetto riguarda poi la riqualificazione di un complesso industriale esistente, situato in provincia di Taranto, in localita' Mar Piccolo, con l'installazione di un impianto a energia solare e la riconversione delle superfici e dei capannoni esistenti per ospitare un'attivita' di refitting e costruzione navale.

Infine, presentato un altro progetto nel campo ferroviario per la manutenzione dei carri. Fincantieri punta a realizzare fondazioni flottanti per il settore eolico, accelerando la costituzione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, produzione e assemblaggio di fondazioni galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. L'Autorita' Portuale di Taranto sara' uno dei due pilastri del Polo. A questi si aggiungerebbero, infine, ulteriori progetti. Il Gruppo Mermec, attivo nel settore rotabile e ferroviario, sarebbe interessato ad acquisire unita' lavorative attualmente in cassa integrazione per i propri siti in Puglia e Basilicata, prevedendo nuove assunzioni. Vi e' poi il progetto nato dall'accordo sottoscritto venerdi' tra l'azienda italiana iGenius e il Gruppo emiratino G42, per la realizzazione della piu' grande infrastruttura di calcolo AI in Europa, con forti chance per la Puglia di ospitare questo significativo investimento che avrebbe ricadute positive su tutta la Regione. C'e' poi l'interesse manifestato da un'altra importante azienda emiratina, in collaborazione con una realta' italiana, per la costruzione di un data center nella stessa regione.

