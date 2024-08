Mimit: Urso, oggi a Tokyo presentazione del portale 'Invest in Italy'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - 'La grande attenzione rivolta in ogni tappa del tour mondiale del veliero Amerigo Vespucci, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, e' la dimostrazione che l'Italia e' sempre piu' sinonimo di eccellenza globale, Paese attrattivo anche per i capitali stranieri. Siamo il luogo ideale dove produrre e investire, perche' sappiamo piu' di altri coniugare tradizione e innovazione'. Cosi', sui social, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. 'Nel corso della tappa a Tokyo, che prende il via oggi, una delegazione del Mimit presentera' alle piu' importanti realta' industriali e finanziarie giapponesi il portale per l'attrazione investimenti 'Invest in Italy', attraverso il quale accompagniamo e supportiamo gli investitori stranieri nel nostro Paese', conclude Urso.

