Mimit: Urso, libro bianco per fare meglio in Italia e Ue su duplice transizione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ott - Il libro verde 'che abbiamo presentato oggi', con la consultazione prevista, 'ci deve permettere di elaborare e poi presentare al paese, nel prossimo mese di febbraio, un libro bianco 'Made in Italy 2030' che delinei la politica industriale che vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione libro verde sulla politica industriale 'Made in Italy 2030' al Cnel, sottolineando che i 5 anni di orizzonte del libro bianco 'coincidono con i 5 anni della nuova Commissione europea, perche' noi riteniamo che la politica industriale si debba fare in Italia attraverso uno Stato stratega, che tenga conto di quello che e' il sistema paese, e indirizzi al meglio le risorse ai fini di affrontare e vincere le sfide della duplice transizione, ecologica e digitale, all'interno di un percorso, che l'Italia insieme all'Europa deve garantire, di autonomia strategica del nostro continente'. Inoltre, ha concluso Urso, 'si deve fare ancor piu' e meglio in Europa insieme agli altri partner per rivedere la politica industriale europea e associarla alla politica ambientale, come aveva chiesto anche il premier Draghi nel suo report all'Europa'.

