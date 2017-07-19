Mimit: Urso, a breve Ue a Marghera per sito stoccaggio materie prime critiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - "I tecnici della Commissione europea giungeranno qui tra pochi giorni per fare il loro sopralluogo nell'area di Marghera affinche' sia possibile realizzare il primo sito strategico di stoccaggio delle materie prime critiche: il sito pilota in Europa, su cui poi se ne realizzeranno anche altri per approvvigionare di materie prime critiche le industrie italiane ed europee ove ci fossero altri shock di approvvigionamento". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un'iniziativa elettorale a Castelfranco Veneto a sostegno del candidato del centrodestra Luca Pozzobon. Inoltre, ha detto Urso "pensiamo di poter realizzare nell'area di Marghera, per i grandi spazi retroportuali che ha, gia' in gran parte bonificati, anche il il primo distretto della raffinazione e del riciclo di materie prime critiche d'Italia e credo d'Europa".

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(RADIOCOR) 10-05-26 17:29:08 (0382) 5 NNNN