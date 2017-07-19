Mimit: sospeso licenziamento collettivo, concreto interesse per Nerviano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - Incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Nerviano Medical Sciences (NMS), il centro di ricerca oncologica lombardo che lo scorso settembre aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo riguardante 73 ricercatori su un totale di 123 dipendenti del ramo di ricerca. 'Alla riunione - spiega una nota - l'azienda, accogliendo le richieste del Mimit, ha comunicato la sospensione della procedura di licenziamento collettivo fino al 10 dicembre, data in cui le parti torneranno a confrontarsi'. La sospensione consentira' 'di approfondire il concreto interesse di un soggetto industriale alla reindustrializzazione del ramo d'azienda oggetto di dismissione, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili per la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle competenze scientifiche presenti nel sito di Nerviano'.

'Il nostro obiettivo - spiega il ministro Adolfo Urso - e' quello di dare una soluzione industriale solida e duratura a una realta' di primaria rilevanza per l'Italia, salvaguardando competenze di altissimo livello e garantendo un futuro produttivo e occupazionale al polo di Nerviano'.

Dif.

