Mimit: pubblicato avviso pubblico per Ipcei "Circular Advanced Materials"

Manifestazioni d'interesse entro il 22 settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha pubblicato l'Avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni d'interesse delle imprese italiane per la selezione di progetti nell'ambito dell'Importante Progetto di Comune Interesse Europeo (Ipcei) "Circular Advanced Materials" (CAM). L'iniziativa, si legge in una nota, punta a selezionare progetti di ricerca e sviluppo sui materiali avanzati circolari per accelerare la transizione ecologica e l'autonomia strategica Ue. Le proposte, incentrate su tecnologie pulite ed economia circolare, per ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche, dovranno prevedere investimenti minimi di 35 milioni di euro (con preferenza Ue per aiuti di Stato da almeno 50 milioni). Le candidature vanno inviate via pec entro il 22 settembre 2026. I progetti idonei accederanno al matchmaking europeo per poi puntare alle agevolazioni del Fondo IPCEI.

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(RADIOCOR) 17-07-26 09:33:19 (0181) 5 NNNN