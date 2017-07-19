Mimit: pubblicato avviso pubblico per Ipcei "BioChem"

Manifestazioni di interesse entro il 24 settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha pubblicato l'Avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni d'interesse delle imprese italiane per la selezione di progetti nell'ambito dell'Importante Progetto di Comune Interesse Europeo (Ipcei) "BioChem". L'iniziativa mira a selezionare progetti innovativi nella chimica biotecnologica e nei prodotti bio-based per accelerare la decarbonizzazione, la circolarita' e il rafforzamento della biomanifattura europea.

Le proposte dovranno prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 35 milioni di euro (con preferenza Ue per richieste di aiuti di Stato di almeno 50 milioni). Le candidature dovranno essere trasmesse via pec entro il 24 settembre. I progetti ritenuti idonei accederanno alla fase di matchmaking europeo, propedeutica alla prenotifica alla Commissione Ue.

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(RADIOCOR) 17-07-26 09:43:00 (0184) 5 NNNN