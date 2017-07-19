Mimit: presentati 48 progetti per riconversione ex centrale Enel di Civitavecchia

Al via il tavolo tecnico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - Sono stati presentati al Mimit 48 progetti per la riconversione dell'ex centrale Enel di Civitavecchia. E' quanto emerso dall'incontro che si e' tenuto al Mimit sulle manifestazioni d'interesse pervenute a seguito della consultazione pubblica per la riconversione e il rilancio economico, produttivo e sociale dell'area dell'ex centrale Enel a carbone di Torrevaldaliga Nord nel porto di Civitavecchia.

Al confronto, presieduto dal Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del Mimit, Marco Calabro', alla presenza delle strutture tecniche del sottosegretario con delega alle crisi di impresa, Fausta Bergamotto, hanno partecipato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, e i rappresentanti di Invitalia.

Durante l'incontro Invitalia ha presentato un primo report sui 48 progetti pervenuti, con una panoramica sulle caratteristiche delle proposte e sugli approfondimenti da svolgere in merito alla realizzazione degli stessi. I progetti ora saranno oggetto di una valutazione analitica, che terra' conto dei requisiti di fattibilita' industriale, sostenibilita' e impatto occupazionale. L'incontro odierno da il via inoltre all'avvio di un tavolo tecnico con Invitalia insieme al comune di Civitavecchia e alla Regione Lazio, con il coordinamento del Mimit, che avra' l'obiettivo di valutare tutti gli elementi procedurali ed amministrativi.

A tal proposito, sara' inoltre importante, spiega la nota, la definizione del percorso amministrativo da intraprendere per approfondire ulteriormente gli aspetti di natura tecnica ed urbanistica sulle aree di interesse e accelerarne l'iter anche attraverso l'eventuale definizione di un accordo di programma e l'individuazione di un commissario.

Com-Sim

(RADIOCOR) 15-09-25 17:18:56 (0455)ENE 5 NNNN