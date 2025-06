Mimit: nuovo incontro su Pro-Gest per monitoraggio risanamento industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 giu - Verificare lo stato di avanzamento della situazione aziendale e le iniziative poste in essere per avviare una solida ristrutturazione finanziaria nell'ambito della procedura di composizione negoziata avviata a dicembre 2024. Questo l'obiettivo del nuovo incontro al Mimit sulla vertenza Pro-Gest, gruppo attivo nel settore cartario, specializzato nella produzione e commercializzazione di fogli di cartone ondulato e di imballaggi. Durante la riunione di oggi, la societa' - che occupa oltre 1.000 lavoratori in 15 aziende con sedi produttive e operative in sette regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Provincia autonoma di Trento) - ha evidenziato che le attivita' industriali procedono in sostanziale equilibrio, che sono in corso interventi di efficientamento e razionalizzazione e che e' in fase di definizione il piano volto a riportare in equilibrio la situazione del gruppo.

La proprieta' ha poi sottolineato che Pro-Gest sta recuperando volumi produttivi rispetto allo scorso anno in tutti i settori merceologici, mantenendo gli impegni verso i lavoratori, i fornitori, i clienti e il sistema bancario.

Il Mimit ha invitato l'azienda a rafforzare il dialogo con le organizzazioni sindacali e con i territori, ribadendo che continuera' il monitoraggio degli sviluppi aziendali volto a realizzare un pieno risanamento industriale.

