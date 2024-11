Mimit: nasce la cabina di regia con le Regioni su crisi aziendali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - Nasce la cabina di regia Mimit-Regioni per affrontare le crisi aziendali con un nuovo modello di gestione e coordinamento. Questo il focus dell'incontro che si e' svolto oggi a Palazzo Piacentini, presieduto dal ministro Adolfo Urso e dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto, a cui hanno partecipato gli assessori delle 20 Regioni italiane. L'obiettivo del nuovo modello di gestione delle vertenze e' duplice: supportare aziende e lavoratori nei momenti di criticita' e, dove necessario, riconvertire le aree industriali, garantendo la salvaguardia dell'occupazione e la valorizzazione dei territori. 'Con oggi inizia un nuovo percorso di confronto con le istituzioni e le Regioni, per adeguare la gestione delle crisi, anche a livello locale, alla politica industriale del Paese. Una stretta collaborazione tra governo ed enti territoriali e' fondamentale per creare opportunita' partendo da situazioni di criticita'', ha affermato Urso. 'Lo abbiamo dimostrato su numerosi tavoli di crisi, come Wartsila, Termini Imerese, Fos Battipaglia, Whirlpool Emea, che abbiamo portato a una conclusione positiva attraverso un processo di reindustrializzazione che non ha compromesso alcun posto di lavoro. Un modello che pensiamo possa rappresentare una best practice che puo' essere applicata sui territori, con il supporto delle strutture ministeriali', ha aggiunto. In particolare, il confronto tra ministero e Regioni ha visto come uno dei punti chiave il rafforzamento delle strutture regionali per la gestione delle crisi, pensate per intervenire in modo tempestivo sulle vertenze che coinvolgono aziende con meno di 250 dipendenti. Un approccio che mira a ridurre i tempi di intervento e a ottimizzare il lavoro dell'Unita' di crisi aziendali centrale del Mimit, che continuera' a fornire supporto operativo e strategico.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 20-11-24 16:12:58 (0506)PA 5 NNNN