Mimit: lancia Ipcei per intelligenza artificiale e semiconduttori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato le manifestazioni di interesse per l'Ipcei (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) su intelligenza artificiale e semiconduttori. E' quanto si legge in una nota, nella quale si specifica che si tratta di due settori chiave per cui si intende perseguire la strategia europea di una autonomia tecnologica dell'Unione europea e sostenere soluzioni di Ai avanzate, sicure e competitive e una maggiore autonomia e competitivita' nei chips. 'Si tratta di due strumenti preziosi per raggiungere l'obiettivo di una sovranita' tecnologica europea, pilastri indispensabili anche per la competitivita' del nostro Made in Italy, che da sempre si contraddistingue per l'alto tasso di innovazione', ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

