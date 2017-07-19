Mimit: lancia Ipcei per intelligenza artificiale e semiconduttori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Nel dettaglio, l'Ipcei Ai intende creare un ecosistema europeo di intelligenza artificiale sovrana, a copertura dell'intera catena del valore: sviluppo e addestramento di modelli base aperti, implementazione efficiente e soluzioni personalizzate. L'iniziativa vuole promuove nuovi modelli, basati su infrastrutture open source e in grado di far dialogare imprese e pubblica amministrazione, per settori chiave come energia, telecomunicazioni, difesa, finanza e aerospazio. L'Ipcei Ast (Advanced Semiconductor Technologies) si pone, invece, l'obiettivo di creare un ecosistema di applicazioni innovative nei semiconduttori avanzati, per rispondere alle esigenze dell'industria europea, in uno scenario che vede la microelettronica determinante in settori come intelligenza artificiale, automazione, sicurezza e sostenibilita'. I requisiti richiesti per partecipare sono quelli di presentare progetti che siano altamente innovativi, contribuiscano agli obiettivi Ue, siano resilienti a eventuali fallimenti di mercato e aperti a integrazioni internazionale, dimostrino sia l'esigenza del finanziamento pubblico sia la disponibilita' di un cofinanziamento da parte del proponente, generino effetti positivi sull'economia e societa' e, infine, rispettino il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh) ne' distorsioni alla concorrenza. I soggetti interessati potranno presentare una manifestazione di interesse entro il 30 gennaio 2026, secondo le indicazioni riportate sul sito del Mimit per i due rispettivi Ipcei.

