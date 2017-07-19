Mimit: intesa con Veronafiere, sorgera' in Veneto la Casa del Made in Italy

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ott - Un nuovo presidio nel cuore del quartiere espositivo per connettere imprese, innovazione e mercati. Nasce a Veronafiere la Casa del Made in Italy, frutto della collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il protocollo triennale, firmato oggi a Verona dal ministro Adolfo Urso e dal presidente di Veronafiere Federico Bricolo, rafforza il ruolo della societa' fieristica come piattaforma di sviluppo e internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

L'intesa rappresenta un ulteriore passo nella cooperazione tra istituzioni e mondo fieristico, con l'obiettivo di accrescere la competitivita' delle aziende e favorirne crescita e presenza sui mercati esteri. La Casa del Made in Italy sara' uno spazio permanente, messo a disposizione da Veronafiere, dedicato all'informazione e all'orientamento sulle politiche e sugli strumenti di sostegno del ministero e degli altri enti pubblici.

Le imprese potranno accedere a servizi di accompagnamento su agevolazioni, incentivi e programmi di sviluppo, oltre a partecipare a workshop, iniziative promozionali e incontri durante le principali manifestazioni in calendario a Veronafiere come Vinitaly, Marmomac, Fieragricola, Fieracavalli, SaMoTer, Progetto Fuoco e LetExpo.

'Con la firma di questo protocollo - ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - rafforziamo la nostra presenza a fianco delle imprese con una Casa del Made in Italy a Veronafiere, proseguendo il progetto di valorizzazione del legame tra il Made in Italy e il sistema fieristico nazionale'.

