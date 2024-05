Mimit: inaugurata la mostra 'Artigianato, cuore del Made in Italy"_

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - E' stata inaugurata oggi a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la mostra 'Artigianato, cuore del Made in Italy". L'esposizione e' promossa da Fondazione Symbola, Confartigianato, Cna, Casartigiani. Oltre al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno partecipato all'evento Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola; Marco Granelli, presidente Confartigianato; Dario Costantini, presidente Cna; Mauro Sangalli vice presidente Casartigiani. L'esposizione, composta da 22 tavole luminose, rappresenta un viaggio nel mondo dell'artigianato italiano posto in risalto attraverso dati e infografiche che ne esaltano l'importanza per la nostra economia. Un settore composto da oltre un milione di imprese - cifra pari a circa un quarto di tutto il sistema imprenditoriale nazionale.

'L'idea di questa mostra nasce in continuita' con le iniziative messe in campo dal Mimit per la Giornata Nazionale del Made in Italy che si celebrera' ogni anno il 15 aprile, anniversario della nascita del genio di Leonardo da Vinci', ha sottolineato il ministro Urso.

