Mimit: in corso tavolo con rappresentanti delle industrie energivore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - E' iniziato a Palazzo Piacentini il tavolo di confronto con le principali associazioni rappresentative delle industrie italiane energivore. Alla riunione, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipano le associazioni datoriali dei settori dell'energia, della chimica, della meccanica, del vetro, della carta, dell'acciaio, della ceramica, del cemento, dell'industria manifatturiera, della siderurgia e dell'industria della gomma-plastica. Al tavolo sono presenti anche i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e del ministero dell'Economia e delle Finanze.

