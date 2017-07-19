Mimit: Federbeton, attivare opt-in per Ets e Temporary Decarbonisation Fund -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - Federbeton ha sottolineato, dunque, la necessita' estendere al settore del cemento le compensazioni dei costi indiretti Ets (aumento del prezzo dell'elettricita' dovuto al prezzo della CO2 nel sistema Eu Ets) e il Temporary Decarbonization Fund. Cio' sarebbe possibile solo attraverso un meccanismo di opt-in nazionale, poiche' il cemento non e' attualmente presente nella lista europea dei settori eleggibili.

Federbeton ha evidenziato anche l'importanza di riconoscere il valore ambientale dei prodotti Made in Europe. In questa prima fase, cio' significa promuovere, anche attraverso criteri di aggiudicazione mirati, l'utilizzo dei materiali soggetti al sistema Ets nelle opere pubbliche, soprattutto quando vengono impiegate risorse pubbliche. Gli appalti diventano cosi' uno strumento strategico per sostenere la trasformazione industriale, orientare la domanda nei settori delle infrastrutture e dell'edilizia e assicurare che gli investimenti in decarbonizzazione trovino un riscontro concreto sul mercato.

com-nep

(RADIOCOR) 02-02-26 18:21:30 (0590) 5 NNNN