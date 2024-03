Mimit: convocati tavoli su Termini Imerese e call center in outsourcing

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - Sono stati convocati la prossima settimana al ministero delle Imprese e del Made in Italy i tavoli su Termini Imerese e call center in outsourcing. Nel dettaglio, il tavolo sulla riconversione del sito ex Blutec di Termini Imerese e' convocato a Palazzo Piacentini per lunedi' 25 marzo, alle ore 14.45, Parteciperanno i ministri Adolfo Urso e Marina Elvira Calderone (Lavoro), i Commissari straordinari, la Regione Sicilia, il Comune di Termini Imerese, l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il giorno seguente, martedi' 26 marzo alle ore 16.30, avra' luogo al Mimit il tavolo con Tim e i call center in outsourcing: l'incontro sara' presieduto dai ministri Adolfo Urso e Marina Elvira Calderone e vedra' la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Lazio, Sardegna, Toscana.

