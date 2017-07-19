Mimit: al via le domande per accedere a 731 mln per accordi per innovazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 gen - Come specificato in una nota del Mimit, il provvedimento, previsto dal decreto ministeriale del 4 settembre 2025, stanzia la somma di 731 milioni di euro, suddivisi in 530 milioni per i progetti relativi a automotive e trasporti, materiali avanzati, robotica e semiconduttori, e 201 milioni per tecnologie quantistiche, reti di telecomunicazione, cavi sottomarini, realta' virtuale e aumentata. Possono accedere alle agevolazioni aziende di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che operino nei settori industriale e dei trasporti, centri di ricerca e imprese di servizi. E' consentito presentare anche progetti congiunti tra piu' soggetti, fino a un massimo di cinque. I richiedenti potranno ricevere contributi diretti fino al 45% dei costi per le piccole imprese, al 35% per le medie e al 25% per le grandi.

E' previsto inoltre un eventuale finanziamento agevolato fino al 20%. Circa un terzo delle risorse stanziate e' destinato a sostenere progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno.

