Mimit: 6.577 richieste di certificazione per crediti imposta R&S in un anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - 'Le attivita' che abbiamo messo in campo in questi mesi di attuazione della riforma, realizzata per tamponare un lascito del passato, stanno dando i frutti sperati ed evidenziano un quadro confortante anche per il futuro', ha dichiarato Urso.

'Dobbiamo continuare ad agire su questa strada implementando le misure gia' realizzate e avviando un rapporto piu' collaborativo, chiaro e trasparente tra lo Stato, le sue amministrazioni, i suoi strumenti e le imprese, vero motore della crescita economica', ha aggiunto.

Tornando ai dati, tra le principali categorie merceologiche, che hanno quindi canalizzato le richieste di certificazione delle imprese, emergono le attivita' di ricerca e sviluppo per la produzione di software, quelle per la fabbricazione dei macchinari e quelle per la produzione di prodotti in metallo. Infine, riguardo alla distribuzione delle certificazioni inviate per regione, dallo studio emerge il primato della Lombardia con 398 progetti all'attivo, seguono poi Lazio, Marche e Toscana.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 19-12-24 15:06:29 (0455) 5 NNNN