Mimit: 50 milioni per formare personale delle Pmi del Mezzogiorno

Il 40% risorse per automotive, moda, tessile e arredamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 feb - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha stanziato 50 milioni a fondo perduto per sostenere la formazione del personale delle Pmi nel Mezzogiorno, in particolare sui processi di transizione tecnologica, digitale e verde. Lo comunica il Mimit, specificando che possono accedere alle risorse, che rientrano nel Piano nazionale 'Ricerca, Innovazione e Competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027', le piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le agevolazioni copriranno il 50% delle spese ammissibili, che dovranno essere comprese tra 10.000 e 60.000 euro. I progetti di formazione, che potranno essere anche sovraregionali, dovranno rientrare nei seguenti settori industriali: aerospazio e difesa; salute, alimentazione, qualita' della vita; industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; turismo, patrimonio culturale e industria della creativita'; agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilita' intelligente; tecnologie digitali; tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse; biotecnologie; processi di transizione verde e digitale. Una quota del 40% e' destinata alle filiere automotive, moda, tessile e arredamento.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 16-02-26 12:41:07 (0258) 5 NNNN