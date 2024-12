Mimit: 400 milioni per sostenere sviluppo delle tecnologie critiche ed emergenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto "Sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo" che stanzia 400 milioni di euro. Gli obiettivi del provvedimento sono sostenere lo sviluppo di tecnologie critiche ed emergenti attraverso l'adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate e ridurre, al contempo, le dipendenze strategiche dell'Unione europea dall'estero, preservando l'integrita' del mercato interno. La misura si inserisce all'interno del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitivita' 2021-27 per finanziare e agevolare programmi di R&D, da realizzare nei territori delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, coerenti con i settori tecnologici nell'ambito del regolamento Ue n. 2024/795, che istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Strategic Technologies for Europe Platform - STEP).

